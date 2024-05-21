Москва, 21 мая, 2024, 21:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил орденами Почёта посла РФ в Израиле Анатолия Викторова, а также посла в Египте и представителя РФ при Лиге арабских государств (ЛАГ) Георгия Борисенко. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.

Михаил Метцель/РИА Новости /POOL/TASS Президент России Владимир Путин

В документе отмечается, что оба дипломата награждены за «большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу».

Как передавало ИА Регнум, в этот же день Путин наградил орденом Почёта председателя правления «Движения первых» Григория Гурова. Кроме того, за организацию и проведение Всемирного фестиваля молодёжи различных наград удостоены глава Центра развития культурных инициатив Сергей Першин, глава общества «Знание» Максим Древаль и другие.

9 мая Путин подписал указ о награждении депутата парламента Молдавии Марины Таубер орденом Дружбы. Таубер получила российскую награду «за заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами».