Белгород, 21 мая, 2024, 21:28 — ИА Регнум. В Белгородской области украинский беспилотник атаковал движущийся автомобиль, пострадала женщина, сообщил 21 мая губернатор региона Вячеслав Гладков.

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«Движущийся по дороге автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошёл между селами Устинка и Ясные Зори Белгородского района. В результате взрыва пострадала женщина, которая была за рулём автомобиля», — написал глава области в Telegram-канале.

По данным Гладкова, пострадавшая самостоятельно обратилась в больницу с осколочным ранением бедра. Медики оказали ей необходимую помощь. Дальнейшее лечение женщина будет проходить амбулаторно.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день Гладков сообщил, что ВСУ атаковали в Белгородской области дроном-камикадзе движущийся легковой автомобиль, в результате погибла женщина, ещё три человека пострадали. Инцидент произошел рядом с КПП посёлка Октябрьский в Белгородском районе.

В автомобиле находились водитель и три пассажира. Все они получили различные ранения: свекровь погибшей с открытой черепно-мозговой травмой была доставлена в областную клиническую больницу, свёкор и муж с осколочными ранениями разных частей тела — в городскую больницу. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавил Гладков.

6 мая дроны ВСУ атаковали возле белгородского села Берёзовка две движущиеся по дороге «Газели», которые везли на работу сотрудников свиноферм «Агро-Белогорье», а также легковой автомобиль. В результате атаки погибли семь человек, более 40 пострадали.