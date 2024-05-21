Уфа, 21 мая, 2024, 21:02 — ИА Регнум. На международной выставке «Газ. Нефть. Технологии» в Уфе представили цифровой комплекс, разработанный «Башнефтью» в рамках инновационного проекта «Цифровой завод».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Башнефть» внедрила интеллектуальные системы управления на уфимских НПЗ

«Башнефть» (входит в «Роснефть») внедрила на своих нефтеперерабатывающих заводах передовые интеллектуальные системы по усовершенствованному управлению технологическими процессами. Они способны мгновенно анализировать несколько сотен параметров и регулировать режимы работы установок в установленных пределах.

Цифровой комплекс обеспечивает автоматическое поддержание оптимального режима работы технологических установок на НПЗ. Это позволяет увеличить выход продукции и снизить потребление энергоресурсов. Благодаря внедрению систем на трех уфимских НПЗ — «Башнефть-Новойл», «Башнефть-УНПЗ» и «Башнефть-Уфанефтехим» — выход ключевых высокомаржинальных продуктов вырос на 64 тыс. тонн. Экономический эффект «Башнефти» от их использования в работе заводов превысил 1 млрд рублей.

На заводах «Башнефти» внедрены 24 системы усовершенствованного управления технологическими процессами, еще восемь находятся на разных стадиях внедрения.