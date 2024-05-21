Нью-Йорк, США, 21 мая, 2024, 20:43 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Управления верховного комиссара Организации Объединённых наций (ООН) по делам беженцев Шабиа Манту во время брифинга 21 мая не смогла объяснить отсутствие обсуждений в рамках организации ударов ВСУ по Белгородской области.

Елизавета Демидова/ТАСС

«У нас есть оперативный персонал на Украине, мы работаем там с правительством для оказания гуманитарной помощи. Мы, конечно, обеспокоены каждой жертвой среди гражданского населения, но у нас нет доступа к централизованному банку данных для определения числа жертв среди гражданского населения в России, поэтому мы просто ждём этой информации», — ответила Манту на вопрос журналиста о замалчивании ударов ВСУ по мирному населению российских регионов.

Во время брифинга представители Управления по делам беженцев ООН, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также Управления по координации гуманитарных вопросов ООН обсуждали гуманитарную ситуацию, сложившуюся в Харьковской области.

Как передавало ИА Регнум, Белгородская область и другие приграничные с Украиной регионы ежедневно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Так, 12 мая ВСУ нанесли удар по Белгороду, используя реактивные системы залпового огня «Точка-У», «Ольха», а также западные РСЗО Vampire. Один из снарядов попал в жилой дом, рухнул подъезд с десятого по первый этаж. Погибли 17 человек. 21 мая СК РФ установил личности всех жертв теракта.

Киевский режим окончательно потерял какие-либо понятия о человечности, заявила ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, комментируя массированные обстрелы Белгорода 12 мая. Она подчеркнула, что все причастные к этой террористической атаке понесут неотвратимое наказание.

21 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прибыл к месту трагедии на улице Щорса и возложил цветы к стихийному мемориалу, почтив память погибших. Он провёл совещание с чиновниками, правоохранителями и сотрудниками МЧС, по итогам которого дал поручения по продолжению оказания помощи гражданам. В частности, решено приостановить демонтажные работы до 26 мая, чтобы вынести и передать владельцам уцелевшее имущество из пострадавших и разрушенных квартир.