Москва, 21 мая, 2024, 20:27 — ИА Регнум. Депутата Государственной думы Геннадия Семигина, который судился в участником спецоперации Евгением Рассказовым, сняли с поста главы комитета нижней палаты парламента по делам национальностей, сообщила фракция «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП).

Александр Щербак/ТАСС Депутат Государственной думы Геннадий Семигин

Представители партии отметили, что на пост главы профильного комитета предложили назначить Яну Лантратову, добавив, что решение принято в рамках плановой кадровой ротации.

Осенью 2023 года на сайте СРЗП была опубликована статья Семигина, в которой он давал негативную оценку действиям российских военнослужащих. Однако после общественного резонанса Семигин заявил, что сайт подвергся взлому. Несмотря на это, военный ВС РФ Евгений Рассказов (известен как Топаз) публично возмутился статьёй, после чего Семигин подал на него в суд, потребовав компенсации морального ущерба.

Уже в мае 2024 года председатель СРЗП Сергей Миронов рекомендовал Семигину отказаться от судебных разбирательств и отозвать свой иск.