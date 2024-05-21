Брюссель, 21 мая, 2024, 20:19 — ИА Регнум. Первое изъятие у европейских банков доходов от российских замороженных активов состоится в июле 2024 года, сообщила 21 мая Еврокомиссия.

Иван Шилов ИА Регнум

«Первые ресурсы будут доступны для поддержки Украины в июле 2024 года с последующими платежами дважды в год», — пояснила пресс-служба ЕК.

21 мая Евросоюз одобрил использование доходов от замороженных активов России для помощи Украине. 90% полученных средств предполагается направлять на «содействие» ВСУ.

В разговоре с ИА Регнум заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков сообщил, что после успешного завершения спецоперации Россия сможет потребовать возмещение ущерба за недружественные и незаконные действия, совершённые в отношении российских финансовых ресурсов. По словам Новикова, экономическая ситуация на Западе оставляет желать лучшего, для поддержки режима главы киевского режима Владимира Зеленского необходимы финансовые ресурсы. Ранее он уже изъял средства Венесуэлы, Афганистана, Ливии в своих интересах, поэтому то же самое Запад может сделать и с российскими деньгами, подчеркнул заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам. Он добавил, что напрямую повлиять на эту ситуацию сейчас нельзя.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова ранее отмечала, что посягательство Запада на замороженные активы России является элементом гибридной войны. Она добавила, что в России подобные действия будут расценивать как воровство, и подчеркнула, что Запад самостоятельно разрушает им же созданную международную валютно-финансовую систему.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что, если Запад примет решение об изъятии активов России, это станет «солидным гвоздём» в гроб западной экономической системы. Запад при таком развитии событий сразу потеряет репутацию хорошего места для инвестиций, а Россия будет судиться, и перспективы у исков будут хорошими, заявил он. К тому же в России тоже есть западные средства, добавил Песков.