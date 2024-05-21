Москва, 21 мая, 2024, 19:44 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок ареста сотрудницы издания Sota Vision (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом, SOTA media — организация, признанная в РФ нежелательной) Антонины Фаворской (настоящая фамилия — Кравцова), сообщила 21 мая пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Кирилл Зыков / РИА Новости Антонина Фаворская

Арест продлён на два месяца, до 3 августа. Фаворскую обвиняют в участии в деятельности экстремистского сообщества.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования о продлении срока содержания под стражей в отношении Кравцовой Антонины Юрьевны до 3 августа 2024 года», — сказано в сообщении пресс-службы.

Фаворская ранее была задержана на выходе из спецприёмника в деревне Сахарово, где она отбывала административный арест, назначенный за неповиновение сотруднику полиции.

29 марта суд отправил её в СИЗО. Фаворской инкриминируют участие в деятельности ФБК (признана в РФ экстремистской организацией и ликвидирована).

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля сообщалось, что в Мурманской области арестовали сотрудника агентства Associated Press Сергея Карелина. Ему вменяется участие в экстремистском сообществе ФБК, по этой статье Карелину грозит до шести лет лишения свободы. Карелин имеет двойное гражданство — России и Израиля, до 2022 года он работал оператором Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) в России.

27 апреля в Москве арестовали продюсера агентства Reuters Константина Габова. Он обвиняется в участии в деятельности экстремистского сообщества. По данным следствия, Габов участвовал в подготовке фото− и видеоматериалов для публикации на YouTube-канале «НавальныйLIVE», площадки для размещения контента ФБК.