Варшава, 21 мая, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Власти Польши расследуют «причастность» российских спецслужб к крупному пожару в торговом центре в Варшаве, заявил 21 мая журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск.

LESZEK SZYMANSKI /EPA/TASS

Пожар в торговом центре на севере Варшавы произошёл в ночь на 12 мая. В тушении принимали участие более 50 пожарных расчётов. Все помещения торгового центра сгорели.

Проверяются данные, указывающие, что российские спецслужбы «были связаны» с этим пожаром, сказал Туск.

Ранее с предположениями о «причастности» России к этому и другим пожарам в Польше выступал и президент страны Анджей Дуда. Доказательств он не приводил. На официальном уровне причины ЧП не называются, продолжается расследование.

Как передавало ИА Регнум, 20 мая Туск заявил, что сотрудники правоохранительных органов Польши арестовали девятерых граждан страны по подозрению в саботаже и диверсиях, совершённых «по заказу России». Премьер Польши упомянул в том числе попытки поджогов.

«Громкий случай» во Вроцлаве, где пресекли попытку поджога завода по производству красок, рядом с которым находится химический завод, «был заказан российскими службами», сказал Туск.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в июле 2023 года заявила, что в Польше царят русофобия и шпиономания. В такой атмосфере Варшава перестала выполнять свои предусмотренные международным правом обязательства, подчеркнула она.