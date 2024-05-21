* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Луганск, 21 мая, 2024, 19:16 — ИА Регнум. В Луганске предъявили обвинение гражданину Украины, ему инкриминируют финансирование боевиков «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили в региональном Следственном комитете.

Официальный канал СУ СК России по ЛНР

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Луганской Народной Республике завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина Украины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1. ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По информации следователей, обвиняемый в период с февраля по ноябрь прошлого года осуществил не менее восьми денежных переводов через сотовый телефон участникам националистического батальона.

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До этого мужчину задержали сотрудники ФСБ в центре Луганска при поддержке Росгвардии.

«Следователем первого отдела по расследованию особо важных дел проведен широкомасштабный комплекс следственных и процессуальных действий. Собрана достаточная доказательственная база за значительно короткий срок для направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу», — уточнили в СК по ЛНР.

Как передавало ИА Регнум, 13 мая МВД России сообщило о проведении операции по задержанию подозреваемых в мошенничестве и вымогательстве. Часть добытых преступным путём средств аферисты направили на финансирование ВСУ.

Деньги вымогали у жителей Москвы, к которым мошенники входили в доверие, используя открытые сведения об их семьях. Москвичей они убедили взять ряд крупных кредитов, а деньги перевести на счета аферистов.

ФСБ 13 мая проинформировало о задержании жителя Владивостока, подозреваемого в работе на военную разведку Украины. Он занимался сбором и передачей Киеву данных об объектах военной инфраструктуры в Приморском крае. Против задержанного возбудили уголовное дело о госизмене.