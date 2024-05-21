Москва, 21 мая, 2024, 19:06 — ИА Регнум. В Уфе с 30 мая по 2 июня пройдёт завершающий окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное» для семей Приволжского федерального округа. Об этом 21 мая сообщает пресс-служба конкурса.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что оценочные задания пройдут порядка 370 семей из Марий-Эл, Башкирии, Мордовии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Ульяновской, Кировской, Оренбургской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Саратовской областей и Пермского края. В заявочной кампании конкурса приняли участие 127 313 человек из 21 811 семейных команд Поволжья.

Оценочные этапы для семейных команд пройдут 31 мая и 1 июня. Участникам предстоит пройти интеллектуальные, спортивные и творческие задания. Участникам нужно будет продемонстрировать свои таланты, а также показать, насколько хорошо родители и дети знают друг друга и умеют работать в команде.

Фамилии семей-победителей будут объявлены 2 июня. В этот день участников ждут познавательные лекции и мастер-классы, встречи, открытые дискуссии, концертная программа, спортивные игры и другие активности.

Как передавало ИА Регнум, окружные полуфиналы уже прошли в Красноярске, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке, Ростове-на-Дону и Москве. В окружные полуфиналы вышли 1624 семьи из 86 регионов России, а также одна семья из Казахстана. В заявочной кампании приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов России и их родственники, проживающие в 81 стране.

По итогам всех окружных полуфиналов будут определены 300 семейных команд-финалистов. Финал конкурса «Это у нас семейное» пройдёт с 5 по 8 июля в Москве. Победителей объявят в День семьи, любви и верности. Все финалисты конкурса отправятся в большие семейные путешествия, а 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий.

Организатор конкурса «Это у нас семейное» является автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей». Соорганизаторами конкурса выступают «Росмолодёжь» и «Движение первых».

Во Владивостоке в окружном полуфинале конкурса «Это у нас семейное» одержали победу 14 семейных команд из 10 регионов Дальнего Востока (ДФО). В Москве в полуфинале конкурса «Это у нас семейное» одержали победу 74 семьи из Центрального федерального округа.

Инициатива проведения конкурса принадлежит семье Скатковых из Самары, в 2022 году на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» её поддержал президент России Владимир Путин. В первые же часы после начала приёма заявок на конкурс желание присоединиться к нему изъявили более ста семей из 64 регионов России.

Организаторы конкурса отметили, что главное во время выполнения заданий — это время, совместно проведённое с близкими, а также возможность вспомнить и создать семейные традиции. В качестве примера в организации рассказали о семье Калинчевых из Тюменской области, которая во время выполнения задания «званый ужин» пригласила пять семей — своих друзей.