* — организация, признанная в РФ нежелательной

Москва, 21 мая, 2024, 18:46 — ИА Регнум. Министерство юстиции включило в перечень нежелательных в России иностранных и международных организаций американскую международную неправительственную организацию Freedom House, Inc. (организация, признанная в РФ нежелательной) и украинский фонд помощи ВСУ «Вернись живым» (организация, признанная в РФ нежелательной), сказано в сообщении на сайте ведомства.

Михаил Воскресенский/ РИА Новости

Также в перечень нежелательных внесена эстонская неправительственная организация Stop Occupation of Karelia (организация, признанная в РФ нежелательной).

«ККК — Stop Occupation of Karelia, Эстонская Республика. Мiжнародний благодiйний фонд «Повернись живим» («Международный благотворительный фонд «Вернись живым») (Украина). Freedom House, Inc. («Фридом Хаус») (США)», — гласят новые пункты перечня.

Как передавало ИА Регнум, 7 мая Генпрокуратура сообщила, что Freedom House признана нежелательной в России. С начала проведения СВО эта организация активно продвигает политику недружественных государств по конфликту на Украине, в том числе по дискредитации ВС РФ, призывает к оказанию всесторонней помощи Киеву «для победы над Россией», конфискации замороженных российских активов в пользу Украины, введению новых санкций против России и третьих государств, которые якобы поддерживают Москву, отмечала пресс-служба ведомства.

16 мая Генпрокуратура сообщила, что деятельность организации SOTA media (организация, признанная нежелательной в РФ), зарегистрированной в Литве, признана нежелательной в России. В руководство указанного издания входят граждане и резиденты западных стран, оно действует по заданию иностранных неправительственных организаций, а цель издания — подорвать духовно-нравственные основы российского общества, подчеркнуло ведомство.