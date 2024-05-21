Москва, 21 мая, 2024, 19:32 — ИА Регнум. Стало известно, что дочь задержанной в Индии за наркоторговлю серебряной призёрки Олимпиады-80 пловчихи Светланы Варгановой также находится под арестом. По информации источника ИА Регнум, Елизавета Заикина содержится под домашним арестом в России по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Также журналисты ИА Регнум установили личность организатора наркокартеля, куда, как предполагается, входила Варганова. По данным агентства, мужчину зовут Андрей Д., до переезда в Индию он работал полицейским в России.

соцсети Елизавета Заикина

32-летняя дочь Варгановой Елизавета Заикина сейчас находится под домашним арестом в родном Санкт-Петербурге в связи с подозрением в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Елизавета была арестована ещё 25 февраля 2022 года. 13 апреля того же года Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение об избрании для неё меры пресечения в виде заключения под стражу на срок шесть месяцев. 19 октября арест продлили. Таким образом Елизавета провела около года под стражей. А позже, 10 февраля 2023 года, за месяц до ареста матери в Индии, она была переведена под домашний арест, который отбывает в своей квартире на Сенной площади в центре Петербурга.

«В рамках ограничительных мер домашнего ареста 32-летней обвиняемой нельзя пользоваться телефоном и интернетом, ей запрещено вести соцсети. Её дело ещё не направлено в суд, идут следственные действия. Оно пока находится у следователя 6-го отдела СЧ по РОПД (расследованию организованной преступной деятельности. — Прим. ред.) ГСУ при МВД России. Делом обвиняемой занимается частный адвокат, на момент ареста ей был предоставлен государственный защитник», — рассказал агентству источник в суде.

Адвокат Елизаветы Заикиной отказался общаться с журналистами и комментировать подробности дела в отношении своей подзащитной. Обстоятельства преступления, в котором обвиняется дочь Светланы Варгановой, пока остаются неизвестными. ИА Регнум удалось выяснить, что Елизавета Заикина работала менеджером в Инвестиционном IT-холдинге WGroup, а также была учредителем и гендиректором компании по продаже компьютерной техники и программного обеспечения. Журналисты поговорили с Еленой Богомазовой — известной российской пловчихой, которая дружила со Светланой Варгановой, она рассказала некоторые подробности дела в отношении дочери её подруги.

«Дочка её по мошенничеству проходила. Какая-то ситуация случилась с её гражданским мужем, после этого я о Лизе и не слышала. Там что-то было связано с финансовой пирамидой. Я слышала, что она задержана, но деталей не знаю», — объяснила Елена Богомазова.

соцсети Елизавета Заикина

Также журналистам удалось узнать интересные подробности о деле Светланы Варгановой и установить личность мужчины, которого индийские СМИ называли организатором наркокартеля по имени Andre. На деле Andre оказался русским Андреем, работавшим в правоохранительных органах до своего переезда в Гоа. 14 апреля 2023 года, через день после задержания Варгановой, полиция индийского штата вышла на Андрея Д. Его задержали, когда он шёл на пляж, чтобы искупаться. По данным следствия, Андрей втянул Варганову в свой бизнес в 2021 году, когда та переехала в Индию после смерти мужа. В рапорте полиции указано, что Андрей управлял притоном в Мандреме. Свою сеть наркоторговли он выстраивал в течение последних 15 лет.

соцсети Андрей Д. организатор картеля

«Он ежегодно прилетал в Гоа во время туристического сезона, чтобы продавать наркотики. При обыске у него нашли два российских паспорта. В Индии он посетил много городов, чтобы расширить свою сеть уличных торговцев. Видеозаписи на изъятом у Андрея телефоне доказывали, что гидропонику он выращивал у себя дома, а не приобретал в даркнете, как считало следствие ранее», — говорится в протоколе задержания.

соцсети Андрей Д. организатор картеля

Корреспонденты агентства пообщались с бывшей девушкой Андрея. Она рассказала, что знает о его задержании в Индии, потому что у них осталось много общих друзей. Она также рассказала, что перестала общаться с Андреем, когда тот связал свою жизнь с торговлей наркотиками.

соцсети

Ранее ИА Регнум сообщало, что пловчиха и призёр Олимпийских игр 1980 года Светлана Варганова была арестована в Гоа по обвинению в распространении наркотиков. Вместе с ней по делу о наркоторговле были задержаны гражданин России и местный житель. Позже спортсменка была отпущена под залог и пропала после своего освобождения.