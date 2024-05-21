Москва, 21 мая, 2024, 18:26 — ИА Регнум. На арестованного генерал-майора Ивана Попова оформлена квартира в Ростове-на-Дону, её стоимость оценивается от 3,5 млн до 6,2 млн рублей, сообщил ИА Регнум источник.

Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации Генерал-майор Иван Попов

По информации собеседника агентства, на генерал-майора также оформлены две машины — Mitsubishi Outlander 2013 года выпуска (средняя цена 1,5 млн рублей) и Cruze Chevrolet (примерная стоимость — 500 тыс. рублей). В 2020 году зарплата Попова составляла 75 тыс. рублей.

21 мая военный суд сообщил об аресте Попова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Попов находится в статусе подозреваемого, сообщили в суде.

В беседе с ИА Регнум отец арестованного генерала заявил, что его сын ни в чём не виноват. Попов-старший убеждён, что под его сына специально «копали» недоброжелатели.

Попов командовал 58-й общевойсковой армией в 2023 году. Ранее он был начальником штаба 22-го армейского корпуса ВС РФ в Крыму и начальником штаба 11-го армейского корпуса ВС РФ в Калининградской области.