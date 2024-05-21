Анкара, 21 мая, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Президент Ирана Эбрахим Раиси обычно летал на российских вертолётах Ми-171, но в день трагедии он полетел на американском Bell-212, указывает турецкое издание Turkiye.

Jerry Gunner

«Обычно вертолеты для поездок Раиси выбирались из моделей российского производства, а для полета в Тебриз выбрали американский вертолет, собранный 30 лет назад», — приводит издание слова источника в иранских органах безопасности.

Помимо того, что Раиси передвигался на вертолёте 30-летней давности, также менялся состав пассажиров, указывает издание.

Как передавало ИА Регнум, в Иране объявлен пятидневный траур. Церемония прощания с президентом Эбрахимом Раиси, главой МИД Хосейном Амиром Абдоллахияном и их спутниками, погибшими при крушении вертолёта, проходит 21 мая в городе Тебризе. Тела погибших из Тебриза в этот же день доставят в Кум. Утром 22 мая церемония пройдёт в Тегеране, на следующий день — в Бирдженде, затем в родном городе Раиси Мешхеде. Там с президентом простятся в мавзолее имама Резы, почитаемого шиитами.

Ранее Песков рассказал о встрече президента Владимира Путина с послом Ирана Каземом Джалали, которая прошла поздно вечером 19 мая на фоне сообщений о крушении вертолёта, перевозившего Раиси. По его словам, выслушав посла, Путин сразу дал оперативные команды министру обороны и главе МЧС. В кратчайшие сроки была подготовлена специальная группировка и высокогорный вертолёт. Два российских самолёта вылетели в Иран, но вернулись обратно после новостей о том, что обломки пропавшего вертолёта Раиси найдены в горной местности в провинции Восточный Азербайджан.

В тот день официальная делегация Ирана на трёх вертолётах возвращалась из Азербайджана. Два вертолёта благополучно достигли места назначения. Сообщения о гибели президента и тех, кто его сопровождал, 20 мая подтвердил вице-президент Мохсен Мансури.