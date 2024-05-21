Екатеринбург, 21 мая, 2024, 17:53 — ИА Регнум. Генеральный конструктор НПО автоматики Сергей Дерюгин умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

АО «НПО автоматики» Сергей Дерюгин

Сергей Дерюгин скончался 21 мая после продолжительной болезни, говорится в сообщении. В НПО автоматики он проработал 60 лет.

На предприятии подчеркнули, что Дерюгин всегда решал самые сложные и актуальные задачи создания ракетной техники. Его отличали необычайно широкая инженерная эрудиция, способность хорошо ориентироваться в производственных ситуациях и быстро принимать верные и оптимальные решения.

Дерюгин участвовал в разработке ряда морских ракетных комплексов и запуске в серийное производство систем управления для ракет семейства «Союз-2», которые выводят на орбиту космические аппараты, доставляют грузы и космонавтов на МКС. Неоценимый вклад он внёс в создание аналого-цифрового моделирующего комплекса, посредством которого отрабатываются программы по управлению полётом.

Сергей Дерюгин родился 19 февраля 1941 года в Воронеже. В 1964 году окончил Челябинский политехнический институт, начал работать инженером в расчётно-теоретическом подразделении НИИ автоматики. Дерюгин прошёл трудовой путь до первого заместителя генерального директора НПО автоматики по науке, а в 1997 году занял пост генерального конструктора.

Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н. А. Семихатова, основанное в 1941 году в Свердловске (с 1991 года — Екатеринбург), входит в госкорпорацию «Роскосмос» и является дочерним предприятием РКЦ «Прогресс». НПО занимается разработкой и изготовлением систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники и других отраслей промышленности.