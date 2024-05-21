Белгород, 21 мая, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Все личности 17 жертв теракта в Белгороде установлены, сообщили в Следственном комитете РФ.

Елизавета Демидова/ТАСС

«Установлены личности всех погибших при теракте в Белгороде. 12 мая при атаке вооружённых формирований Украины города Белгорода снаряд попал в жилой многоэтажный дом, после чего обрушился один из подъездов. В результате этого террористического акта погибли 17 человек, 19 получили ранения», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в рамках уголовного дела проведены генетические и иные экспертизы, по итогам которых установлены личности всех погибших. Расследование продолжается.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ нанесли очередной удар по Белгороду 12 мая, используя реактивные системы залпового огня «Точка-У», «Ольха», а также западные РСЗО Vampire. Один из снарядов попал в жилой дом, рухнул подъезд с десятого по первый этаж. Погибли 17 человек.

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Киевский режим окончательно потерял какие-либо понятия о человечности, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, комментируя массированные обстрелы Белгорода 12 мая. Она подчеркнула, что все причастные к этой террористической атаке понесут неотвратимое наказание.

21 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прибыл к месту трагедии на улице Щорса и возложил цветы к стихийному мемориалу, почтив память погибших. Он провёл совещание с чиновниками, правоохранителями и сотрудниками МЧС, по итогам которого дал поручения по продолжению оказания помощи гражданам. В частности, решено приостановить демонтажные работы до 26 мая, чтобы вынести и передать владельцам уцелевшее имущество из пострадавших и разрушенных квартир.