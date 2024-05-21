Брюссель, 21 мая, 2024, 17:38 — ИА Регнум. Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель приветствовал утверждение Советом ЕС решения об использовании прибыли от замороженных активов России для оказания военной помощи Украине.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Я особенно приветствую важное и срочное решение совета использовать непредвиденные доходы от российских иммобилизованных активов в интересах Украины», — написал он в соцсети Х.

Боррель добавил, что в соответствии с его предложениями 90% от доходов пойдут на военную помощь через Европейский фонд мира.

«Нам необходимо немедленно приступить к выполнению этого решения», — заключил он.

Как передавало ИА Регнум, 21 мая Совет Евросоюза официально утвердил решение, позволяющее передавать в помощь Киеву доходы от замороженных российских активов.

Чистая прибыль от поступлений «будет использоваться для дальнейшей военной поддержки Украины, а также её оборонно-промышленного потенциала и восстановления».

Посягательство Запада на замороженные активы России является элементом гибридной войны, отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она добавила, что Москва подобные действия будет расценивать как воровство, и подчеркнула, что Запад самостоятельно разрушает им же созданную международную валютно-финансовую систему.

Если Запад примет решение об изъятии активов России, это станет «солидным гвоздём» в гроб западной экономической системы, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Запад при таком развитии событий сразу потеряет репутацию хорошего места для инвестиций, а Россия будет судиться, и перспективы у исков будут хорошими, заявил пресс-секретарь президента. К тому же в России тоже есть западные средства, добавил он.