Москва, 21 мая, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Представители Газпромбанка и ПАО «ЕвроТранс» высадили деревья на территории автозаправочного и электрозарядного комплексов под брендом ТРАССА в Москве. Мероприятие приурочено к размещению пяти выпусков облигаций «ЕвроТранс», из которых два выпуска — зеленые облигации. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Пресс-служба Газпромбанка Высадка деревьев

Мероприятие стало продолжением акции «зеленый томбстоун» по высадке деревьев в честь облигационных сделок. Банк запустил акцию в сентябре 2023 года. Традиционно в качестве символа, который подчеркнет значимость завершенной сделки и сохранит память о событии, используется «томбстоун» — настольный пластиковый сувенир. Инициатива Газпромбанка направлена на то, чтобы сделать памятным знаком завершенной сделки на рынках капитала России не предмет из сложноутилизируемого материала, а живое дерево, которое способно принести пользу экологии и радовать жителей и гостей города.

Участники высадили пять крупномерных деревьев липы, каждое высотой не менее 1,8–2 метра. Заправочная станция, на площадке которой высажены деревья, оснащена оборудованием для зарядки электромобилей.

С приветственным словом в рамках мероприятия выступили глава блока рынков капитала ГПБ АО Денис Шулаков и генеральный директор и акционер ПАО «ЕвроТранс» Олег Алексеенков.

«Отмечать высадкой деревьев успешные сделки по размещению ценных бумаг — это новая традиция, которая зародилась на российском финансовом рынке в 2023 году. И нам отрадно, что «ЕвроТранс» стал одним из первых, кто принял участие в новом ритуале», — отметил Олег Алексеенков. Он подчеркнул, что два из пяти выпусков, к которым приурочена высадка деревьев, являются «зелеными» — они будут направлены на создание полноценной электрозарядной инфраструктуры с применением инновационных российских технологий.

«Суть любой традиции — в общности и единении. Мы объединяемся с единомышленниками теперь и за пределами финансовых площадок — на зеленых просторах», — сказал глава блока рынков капитала ГПБ АО Денис Шулаков.

Ранее в рамках акции в Москве и Санкт-Петербурге высадили плодовые и ягодные деревья, можжевельники и дуб в честь выпусков облигаций ПАО «Газпром», облигаций в юанях для компаний различных секторов экономики, а также «золотых» облигаций полиметаллического холдинга «Селигдар».