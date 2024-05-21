Москва, 21 мая, 2024, 17:31 — ИА Регнум. Спасатели поймали удава, напугавшего жительницу одной из многоэтажек на северо-востоке Москвы. Животное сбежало из соседней квартиры, сообщил 21 мая столичный департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Telegram-канале.

Департамент ГОЧСиПБ

Днём в экстренные службы позвонила женщина и сообщила, что «из унитаза выползает огромный удав». Прибывшие в дом на Енисейской улице спасатели обнаружили в туалете бело-розовую змею.

«Удав пытался скрыться и от московских спасателей, но специалисты оказались быстрее», — говорится в сообщении.

Выяснилось, что удав сбежал в ванную комнату из домашнего террариума, когда его хозяйка наводила порядок, а затем попал в соседнюю квартиру. Пойманную рептилию вернули владелице.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года в подмосковном Домодедове на ребёнка напала ядовитая змея. Инцидент произошёл в садовом товариществе. Мальчика госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Как заявили в региональном минздраве, это был уже второй за неделю случай, когда гадюки кусали детей. Обе встречи со змеями произошли в СНТ.

В апреле того же года жительница Москвы оказалась в больнице после укуса гремучей змеи, которую держала в качестве домашнего питомца. Медики отказались делать прогнозы, так как противоядия от укусов гремучих змей у врачей нет. У 27-летней пациентки диагностировали общую интоксикацию, ей оказали симптоматическую помощь.