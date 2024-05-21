Давос, Швейцария, 21 мая, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Президент Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб покинет свой пост и станет неисполнительным директором форума, сообщил 21 мая портал Semafor со ссылкой на письмо Шваба сотрудникам организации.

Markus Schreiber /AP/TASS Президент Всемирного экономического форума Клаус Шваб

Решение должно быть одобрено правительством Швейцарии до начала форума 2025 года.

«Он (Шваб. — Прим. ред.) уйдёт с поста исполнительного председателя и перейдёт на должность неисполнительного председателя», — сказано в материале.

В своём письме Шваб также отметил, что в последние годы исполнительные функции выполнял исполнительный совет форума, который возглавляет Бёрге Бренде, бывший глава МИД Норвегии. Журналисты предположили, что тем самым Шваб сообщил, кого хочет видеть своим преемником.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2023 года журналист Substack Майкл Шелленбергер в эфире телеканала Fox News заявил, что Всемирный экономический форум — «жутковатое» мероприятие, участники которого летают на частных самолётах, но, желая выглядеть «зелёными», продвигают идеи поедания насекомых вместо мяса.

Участники мероприятия заявляют о стремлении к открытости и прозрачности, при этом финансы, касающиеся как форума в целом, так и семьи Шваба в частности, они предпочитают прятать, отметил также журналист.

По итогам Давосского форума 2024 года представители мировой элиты из более чем 120 стран были вынуждены констатировать, что крупнейшие державы и даже государства рангом пониже вступили в жёсткую конкуренцию за право определять новый миропорядок, отмечал в своей статье обозреватель ИА Регнум Вадим Бондарь.