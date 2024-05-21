Грозный, 21 мая, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Председатель правительства Чечни Муслим Хучиев сложил полномочия в связи с переходом на другую работу. Об этом глава республики Рамзан Кадыров сообщил 21 мая в Telegram-канале.

Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС Председатель правительства Чечни Муслим Хучиев

«Я уверен, что на новом месте он проявит все свои лучшие качества и продемонстрирует высокий профессионализм», — написал Кадыров.

Где именно будет работать Хучиев, глава республики не уточнил.

Временно руководить правительством Чечни будет Иса Тумхаджиев, в ноябре 2023 года назначенный первым заместителем председателя правительства — министром автомобильных дорог республики. Ранее он больше двух лет руководил региональной Счётной палатой.

Как сообщало ИА Регнум, Муслим Хучиев возглавлял правительство Чечни с 25 июня 2018 года. В 2013–2015 годах он был министром экономического, территориального развития и торговли республики, а в период с 2015 по 2018 год — мэром Грозного. Как правило, Кадыров оставлял Хучиева исполняющим обязанности главы республики во время своего отдыха.

В 2019 году санкции в отношении Хучиева ввели США, в 2023 году — страны Евросоюза, в 2024 году — Япония. В феврале 2023 года Муслим Хучиев заявил, что рад персональным санкциям, которые ввёл против него глава киевского режима Владимир Зеленский. Санкции подтверждают тот факт, что Россия идёт по правильному пути, пояснил чеченский политик.