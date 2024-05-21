Белгород, 21 мая, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Дрон-камикадзе сбили в приграничном с Украиной районе Белгородской области буквально за пять минут до приезда губернатора региона Вячеслава Гладкова. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Кадр из видео

По приезде в приграничье Гладков пообщался с местными жителями. При этом на протяжении всего времени нахождения в населённом пункте губернатора не прекращал поступать сигнал локатора о приближении воздушных целей, а неподалеку слышались раскаты взрывов.

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Через какое-то время сопровождающие Гладкова военные сбили из стрелкового оружия дрон-камикадзе. Обломки они продемонстрировали губернатору. Глава региона посетил «Солдатский привал», где собирают всё необходимое для российских бойцов в зоне СВО. Сотрудницы показали Гладкову последствия недавнего «прилёта» по зданию организации.

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Перед этим Гладков сообщил о том, что сразу несколько населённых пунктов Борисовского района подверглись атаке ВСУ с помощью дронов.

По данным губернатора, в селе Зозули в результате сброса взрывного устройства выбиты окна в двух частных жилых домовладениях. Ещё один дрон упал рядом с жилым домом и сдетонировал — обошлось без последствий.

«На выезде из села Грузского дрон-камикадзе совершил падение с последующей детонацией — повреждение получила ассенизаторская машина, ещё один дрон сдетонировал при падении в центре села — осколками посечен легковой автомобиль», — написал Гладков в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 21 мая губернатор Белгородской области сообщил, что ВСУ атаковали дроном-камикадзе движущийся легковой автомобиль, в результате погибла женщина, три человека пострадали. По словам Гладкова, инцидент произошел рядом с КПП посёлка Октябрьский в Белгородском районе. В автомобиле находились водитель и три пассажира.

Все, кто находился в автомобиле, получили различные ранения: свекровь погибшей с открытой черепно-мозговой травмой бригадой скорой была доставлена в областную клиническую больницу, свёкор и муж с осколочными ранениями разных частей тела — в городскую больницу № 2 города Белгорода. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавил Гладков.