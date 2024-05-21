Оттава, 21 мая, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Канада ввела дополнительные санкции против России, затронувшие восемь физических и юридических лиц. Сообщение об этом опубликовано 21 мая на сайте канадского правительства.

Юрий Смитюк/ТАСС Судоходная компания «Азия шиппинг»

По словам министра иностранных дел Канады Мелани Жоли, два физических лица и шесть компаний якобы способствовали транспортировке из КНДР в Россию оружия, в том числе баллистических ракет, которое использовалось в ходе украинского конфликта.

«Эти санкции вводятся в координации с международными партнёрами Канады», — говорится в сообщении.

В чёрный список попали, в частности, генеральный директор авиапредприятия «224-й лётный отряд» Владимир Михейчик, генеральный директор судоходной компании «АЗИА» Владимир Шастин, судоходные компании «Азия шиппинг» и «МГ-флот».

Как сообщало ИА Регнум, Канада пополняет антироссийский санкционный список вслед за США и Евросоюзом. Так, 23 февраля 2024 года Оттава ввела ограничения против 10 физических и 152 юридических лиц. Под ограничения, в частности, попали «АльфаСтрахование», «РЕСО-Гарантия», банк «Санкт-Петербург», авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина, концерн «Алмаз-Антей».

В тот же день Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций против России. Под новые ограничения попали 106 физических и 88 юридических лиц. В чёрном списке оказались компании из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции. Минторг США также ввёл санкции против 73 компаний из России, Китая и Киргизии.

Российские власти не раз заявляли, что санкционная политика Запада в отношении Москвы провалилась. Президент Владимир Путин 11 января заявил, что по итогам 2023 года Россия стала первой экономикой в Европе. На встрече с правительством 6 мая он отметил, что ограничения со стороны Запада дали обратный результат, российская экономика растёт. Позже, 17 мая, глава государства подчеркнул, что санкции наносят ущерб всей мировой экономике, а европейцы в этом вопросе подтвердили зависимость от США.