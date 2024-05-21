Москва, 21 мая, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Военный суд подтвердил сообщения об аресте экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, передаёт 21 мая «Интерфакс».

Кадр из видео Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов

Попов находится в статусе подозреваемого, сказано в сообщении.

«Арестован бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов. Постановление было вынесено 17 мая», — сообщило агентство со ссылкой на пресс-службу суда.

Как передавало ИА Регнум, об аресте Попова 235-м гарнизонным военным судом в Москве сообщил ранее «Коммерсантъ». По некоторым данным, суд рассматривал ходатайство следствия 17 мая и арестовал Попова на два месяца. Уголовное дело расследуется по статье о мошенничестве, совершённом организованной группой в особо крупном размере.

Попов и его сообщники, по некоторым сведениям, продали полученный в рамках гуманитарной помощи металл, предназначенный для строительства инженерных сооружений 58-й армии ВС РФ.

Попов командовал 58-й общевойсковой армией в 2023 году. Ранее он был начальником штаба 22-го армейского корпуса ВС РФ в Крыму и начальником штаба 11-го армейского корпуса ВС РФ в Калининградской области.