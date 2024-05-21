Москва, 21 мая, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Позиция Соединённых Штатов по возможным мерам в отношении Международного уголовного суда (МУС) из-за его возможного решения об аресте премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «более чем любопытная», заявил 21 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Известия/Константин Кокошкин

По его словам, Москва не поддерживает позицию Вашингтона, но внимательно наблюдает за ситуацией.

Песков также напомнил, что Россия не является участником соответствующего статута и не признаёт юрисдикцию этого суда.

«Ну а в целом ситуация более чем любопытная в плане, наверное, отношения Соединенных Штатов Америки, готовности использовать санкционные методы даже в отношении этого МУСа. Весьма любопытная», — сказал он журналистам.

Как передавало ИА Регнум, 20 мая главный прокурор МУС Карим Хан представил основания для ареста премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, главы израильского минобороны Йоава Галанта, а также Яхьи Синвара по обвинениям в военных преступлениях. По утверждению прокурора, Нетаньяху, Галант, Синвар, а также командующий военным крылом организации «Бригады Аль-Кассам» Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания ответственны за военные преступление и преступления против человечности, совершённые с октября 2023 года.

В Вашингтоне не считают геноцидом происходящее в секторе Газа и отвергают обвинения главного прокурора МУС против руководства еврейского государства, заявил президент США Джо Байден. Администрация Белого дома, по его словам, помогает Израилю в деле обнаружения лидера палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара.

Американские власти отрицают легитимность МУС и запугивают санкциями эту структуру, когда речь заходит об интересах самого Вашингтона и его союзников, констатировал посол России в США Анатолий Антонов.