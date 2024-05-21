Москва, 21 мая, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Бывший игрок и тренер московского футбольного клуба ЦСКА Владимир Агапов скончался на 91-м году жизни, сообщила пресс-служба клуба 21 мая.

ПФК ЦСКА Тренер московского футбольного клуба ЦСКА Владимир Агапов

Причины смерти не указываются.

«Сегодня на 91-м году жизни не стало бывшего игрока и тренера нашей команды Владимира Агапова. Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким Владимира Михайловича», — сказано в сообщении ЦСКА.

Агапов родился в 1933 году в Москве. В 1953–1960 годах он выступал за московские команды «Спартак» и ЦДСА (такое название носил в этот период ЦСКА), сыграл 103 матча и забил 25 голов в высшем дивизионе советского чемпионата.

В 1953 году Агапов (в составе «Спартака») стал чемпионом страны, в 1955 году (в составе ЦДСА) — обладателем Кубка Советского Союза. Также он провёл одну игру за национальную сборную СССР. Позднее Агапов выступал за клуб «Анхальт» из ГДР и серпуховскую «Звезду».

Тренерскую карьеру Агапов начал также в ГДР, в 1966–1972 годах он возглавлял команду группы советских войск в Германии. В 1974 и 1977 годах он был тренером ЦСКА, позднее — начальником команды Вооружённых сил СССР.