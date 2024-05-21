Луганск, 21 мая, 2024, 16:01 — ИА Регнум. В посёлке Юбилейное в Луганской Народной Республике (ЛНР) в результате обстрела со стороны киевского режима повреждены почти 30 многоквартирных домов. Об этом сообщил замначальника управления обеспечения жизнедеятельности города Луганска Владимир Новиков.

Александр Русский/ТАСС

«В результате вчерашнего обстрела посёлка Юбилейное города Луганска повреждено 26 многоквартирных домов. В шести из них нарушена кровля, в остальных выбиты стёкла. Сейчас три дома отключены от газа и электрообеспечения», — приводит слова Новикова Луганский информационный центр.

Вместе с тем он добавил, что городские власти работают над устранением последствий обстрела. На данный момент созданы группы от управляющей компании, администрации, которые выявляют повреждения.

По словам местных жителей, всего было четыре взрыва.

«Дом качало настолько сильно, что я думала, он завалится. Я сидела в коридор и не могла пошевелиться. В этот раз, как и в прошлый, все спасательные службы моментально среагировали, нас вывели из дома, помогали вывести животных», — приводит издание слова местной жительницы Ирины.

Другие жители отметили, что удары в этот раз были более мощными и более разрушительными, чем прежде.

Как передавало ИА Регнум, 20 мая ВСУ нанесли ракетный удар по жилому массиву посёлка Юбилейное в Луганске французскими ракетами SCALP-EG. По данным регионального минздрава, в результате пострадали 12 человек. Отмечалось, что все пострадавшие получили осколочные ранения.

21 мая ВСУ обстреляли Донецк, в результате погиб один человек. Также повреждены жилые дома, торговый центр, инфраструктурные объекты.