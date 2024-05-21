Москва, 21 мая, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Партия «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) в рамках ротации предложила освободить председателя комитета по делам национальностей Геннадия Семигина и назначить на должность первого зампредседателя комитета по просвещению Яну Лантратову, сообщил лидер СРЗП Сергей Миронов.

Сергей Фадеичев/ТАСС Председатель комитета по делам национальностей Геннадий Семигин

«Сегодня на заседании фракции социалистической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в рамках ротации — вы знаете, что у нас есть квоты на комитеты, — фракцией принято решение об освобождении от должности председателя комитета по делам национальностей Геннадия Юрьевича Семигина. И фракция рекомендовала на эту должность нашу коллегу, Яну Валерьевну Лантратову», — сообщил Миронов.

По его словам, фракция надеется, что Госдума в ближайшее время рассмотрит и поддержит решение партии.

Осенью прошлого года на сайте фракции появилась якобы авторская статья Семигина с негативной оценкой российских военнослужащих. После публичного скандала Семигин заявил, что сайт был взломан. После депутат подал в суд на военного ВС РФ Евгения Рассказова за то, что тот публично возмутился статьёй. Однако в начале мая Миронов у себя в Telegram-канале посоветовал Семигину отказаться от судебных разбирательств и отозвать иск.