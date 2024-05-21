Москва, 21 мая, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Нейтральным странам, которые собираются принять участие в саммите по Украине в Швейцарии, необходимо понять, что участие во встрече будет означать отказ от нейтральной позиции и принятие стороны бандеровского режима, заявил 21 мая заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, ряд нейтральных стран вынуждены откликаться на приглашения на встречу по Украине, чтобы не портить отношения с крупными игроками.

«Но они также должны понимать, что участие в таком одиозном мероприятии, хотят они этого или нет, означает, что они отказываются от равноудалённой позиции и принимают сторону прямо бандеровского политического режима», — написал Медведев в соцсети Х.

Он также добавил, что эти страны должны понимать, что такие действия будут должным образом оценены Россией и «определённо повлияют на наши отношения в будущем».

«Мы этого не забудем», — заключил он.

Как передавало ИА Регнум, Швейцария проведет 15–16 июня конференцию по Украине. Швейцарская сторона по просьбе Киева пригласила свыше 160 делегаций для участия в так называемом саммите по мирному урегулированию на Украине. Российскую сторону на мероприятие Берн не пригласил.

Глава МИД Сергей Лавров 5 мая заявил, что РФ не будет участвовать в конференции в Швейцарии и любых других переговорах по Украине, на которых пытаются продвигать так называемую формулу главы киевского режима Владимира Зеленского. Министр назвал конференцию попыткой сформулировать ультиматум для России.

Тему украинского конфликта и способы его решения обсуждали на переговорах президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине 16 мая. Конференцию по ситуации на Украине в Швейцарии Путин назвал попыткой в очередной раз навязать России идеи урегулирования конфликта. Он добавил, что у участников ничего не выйдет, так как при решении вопроса Россия будет исходить из реальных условий, навязать ей ничего не смогут.