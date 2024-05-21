Москва, 21 мая, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов арестован по подозрению в мошенничестве, сообщает «Коммерсантъ».

Министерство обороны России Иван Попов

Решение об аресте принял 235-й Гарнизонный военный суд, который находится в Москве, сказано в материале.

По некоторым данным, суд рассматривал ходатайство следствия 17 мая и арестовал Попова на два месяца. Уголовное дело расследуется по статье о мошенничестве, совершённом организованной группой в особо крупном размере. Попов и его сообщники, по некоторым сведениям, продали полученный в рамках гуманитарной помощи металл, предназначенный для строительства инженерных сооружений 58-й армии ВС РФ.

Попов командовал 58-й общевойсковой армией в 2023 году. Ранее он был начальником штаба 22-го армейского корпуса ВС РФ в Крыму и начальником штаба 11-го армейского корпуса ВС РФ в Калининградской области.

Как сообщало ИА Регнум, 24 апреля суд арестовал заместителя министра обороны России Тимура Иванова в связи с обвинением в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, Иванов, вступив в преступный сговор, получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Свою вину в совершении преступления замминистра обороны не признал.

20 мая управление Следственного комитета по ДНР сообщило о задержании мэра Енакиево Романа Храменкова по подозрению в мошенничестве и получении взятки в особо крупном размере. Задержанный после получения взятки от предпринимателя способствовал, в частности, продлению договора аренды на недвижимое имущество, принадлежащее администрации города, заявил СК.