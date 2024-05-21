Москва, 21 мая, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Беслан Заурбеков, отец чеченки Лии, сбежавшей со своим парнем за границу, заявил ИА Регнум, что его дочь ждёт наказание за то, что она ослушалась главу семьи. По его словам, девушке запрещено влюбляться в русских мужчин, пока они не примут ислам.

Соцсети Лия Заурбекова

Ранее ИА Регнум сообщало, что 16 мая группа чеченцев окружила отдел МВД по району Нагатино-Садовники на Каширском шоссе, где пряталась 19-летняя Лия Заурбекова. Девушка сообщала, что она была вынуждена сбежать из дома 13 мая из-за физического и психологического насилия со стороны членов семьи. Для того чтобы найти свою дочь и вернуть её домой, родители девушки написали заявление в полицию, сообщив при этом недостоверные данные о возрасте: родственники указали, что девушка несовершеннолетняя. Позже Лия смогла уехать за границу благодаря помощи правозащитников.

44-летний Беслан Заурбеков пояснил корреспонденту ИА Регнум, что они пытались удержать девушку дома, но она всё равно смогла сбежать с парнем — за это её ждет наказание, добавил он.

«Я виделся один раз её с этим парнем. Но у нас свои законы. Либо парень должен быть чеченцем, либо русским, принявшим ислам. Иначе женщину ждёт суровое наказание. Чётких условий наказания такой девушки нет. В общем, так нельзя. Если ослушаешься, будут проблемы, но это надо быть сумасшедшей», — говорит мужчина.

Также отец девушки сообщил, что её поиски будут продолжаться.

«Её никто не отпускал, и мы всё делали для того, чтобы она не смогла убежать из дома. Но ей удалось сбежать и уехать. Теперь она скрывается от меня, как будто я ей враг,. Но мы будем продолжать поиски. Наши старшие сказали, что помогут найти её, а тот, кто её ввёл в заблуждение, вот этот парень — будет наказан», — объясняет Беслан Заурбеков.

Беслан Заурбеков также объяснил свою позицию по поводу предполагаемых избиений дочери, в которых обвиняли семью. Беслан сказал, что это бездоказательная выдумка общественников и журналистов, чтобы оболгать его семью.

«Нужны видеодоказательства. Если нет видео, то обвинения — ложь », — считает Беслан Заурбеков.

Ранее ИА Регнум сообщало, что отец Лии Заурбековой зарабатывал предпринимательством в Москве и Чеченской Республике, на него было оформлено ИП и ООО, которые занимались торговлей мясом и ресторанной деятельностью. В настоящий момент оба юрлица ликвидированы.