Момент ДТП в Тюмени, в котором столб протаранил легковушку, попал на видео
Тюмень, 21 мая, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Момент ДТП в Тюмени, в котором упавший столб протаранил легковушку, попал в поле зрения видеорегистратора. Кадры опубликовал портал URA.RU.
На кадрах видно, как на проезжающий по улице Мориса Тереза автомобиль падают два столба, один из которых пробивает легковушку насквозь, разбив попутно стёкла и повредив бампер. В этот момент в автомобиле находилась девушка, которая чудом осталась жива.
На место ДТП прибыли врачи и сотрудники ДПС. Из-за аварии на дороге образовалась пробка.
Как передавало ИА Регнум, 15 мая один человек пострадал на трассе на пересечении ЦКАД и Волоколамского шоссе в Подмосковье из-за того, что водитель манипулятора снёс конструкцию с камерами и указателями.
4 мая автокран КамАЗ опрокинулся на припаркованные машины на юго-востоке Москвы. Во время разгрузочных работ он начал заваливаться и в результате завалился на бок с выпущенной стрелой. Повреждения получили не менее пяти припаркованных автомобилей.