Тюмень, 21 мая, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Момент ДТП в Тюмени, в котором упавший столб протаранил легковушку, попал в поле зрения видеорегистратора. Кадры опубликовал портал URA.RU.

Кадр из видео

На кадрах видно, как на проезжающий по улице Мориса Тереза автомобиль падают два столба, один из которых пробивает легковушку насквозь, разбив попутно стёкла и повредив бампер. В этот момент в автомобиле находилась девушка, которая чудом осталась жива.

На место ДТП прибыли врачи и сотрудники ДПС. Из-за аварии на дороге образовалась пробка.

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Как передавало ИА Регнум, 15 мая один человек пострадал на трассе на пересечении ЦКАД и Волоколамского шоссе в Подмосковье из-за того, что водитель манипулятора снёс конструкцию с камерами и указателями.

4 мая автокран КамАЗ опрокинулся на припаркованные машины на юго-востоке Москвы. Во время разгрузочных работ он начал заваливаться и в результате завалился на бок с выпущенной стрелой. Повреждения получили не менее пяти припаркованных автомобилей.