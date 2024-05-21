Москва, 21 мая, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пожелал успехов Бату Хасикову на выборах главы Калмыкии.

Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС Бату Хасиков

Хасиков на встрече с главой государства рассказал о социально-экономическом положении Калмыкии. В свою очередь Путин положительно оценил его работу.

«У вас очередные выборы. В целом тенденции хорошие, они очевидны. Так что успехов вам желаю», — сказал на встрече российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, 8 сентября 2024 года в России пройдёт единый день голосования. Ранее планировалось провести 16 выборов глав регионов, но из-за кадровых изменений в правительстве их количество выросло. В четырёх регионах — Калининградской, Кемеровской, Тульской областях и Хабаровском крае выборы пройдут досрочно — в единый день голосования.

Всего в этот день пройдут порядка четырёх тысячи избирательных кампаний всех уровней и референдумов в 83 регионах страны, сообщила Памфилова.