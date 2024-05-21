Москва, 21 мая, 2024, 15:15 — ИА Регнум. В законодательстве Украины имеется правовой пробел, связанный с отсутствием юридической определённости процедуры перехода властных полномочий президента Украины при непроведении очередных выборов главы государства. Об этом 21 мая говорится в докладе Российского общественного института избирательного права (РОИИП) «Правовые аспекты легитимности пребывания В. А. Зеленского в должности президента Украины после 20 мая 2024 года».

Ukraine Presidency/Keystone Press Agency / Global Look Press Владимир Зеленский

«После 20 мая 2024 года легитимность Зеленского на посту будет находиться под сомнением, поскольку нарушаются основополагающие международные принципы проведения демократических выборов: их периодичность и подлинность проведения выборов в точно установленные сроки и продление полномочий в обход воли народа Украины, делегировавшего в 2019 году право Зеленскому представлять Украину в должности президента только на пять лет», — говорится в документе.

Ещё в 2014 году Конституционный суд Украины отмечал, что положение статьи 103 конституции страны и других 11 статей, которые определяют конституционно-правовой статус президента Украины, не содержат норм, которые устанавливали бы другой срок, кроме пятилетнего.

Отмечается, что формально существующая юридическая конструкция «пролонгации» полномочий Зеленского порочна с точки зрения публичного права, в котором применяется принцип «всё, что не разрешено, — запрещено». Императивное дозволение оставаться Зеленскому в должности главы киевского режима на сегодняшний день в законодательстве Украины отсутствует, говорится в докладе.

Как указали авторы документа, практика демократических стран свидетельствует, что в случае невозможности проведения выборов по различным причинам подтверждение полномочий главы государства может быть осуществлено другой демократической электоральной процедурой, в том числе референдумом.

Де-юре после 20 мая Зеленский будет иметь неопределённый (не соответствующий необходимым процедурам для его получения) статус лица, действующего от имени главы киевского режима, однако при этом может иметь де-факто внутреннюю или внешнюю легитимность, навязанную извне избирателям Украины или международным сообществом (его частью под покровительство США). Авторы отметили, что подобное происходило ранее с «посаженными на престол» самопровозглашёнными президентами Белоруссии Светланой Тихановской и Венесуэлы Хуаном Гуайдо.

Авторы доклада отметили, что такая условная легитимность будет достаточно «хрупкой» и незамедлительно приведёт к её утрате после соответствующего решения судебного, законодательного органа или международного политического акта.

«В международном праве по аналогии с «непризнанными республиками» и «легальностью» глав государств, получивших руководящий пост в обход законодательно установленных процедур, легитимность Зеленского де-факто будет определяться международными акторами. При этом она также может быть поставлена под сомнение в рамках политических договоренностей, а сам Зеленский — может быть признан «самопровозглашённым президентом» в обход установленных требований и норм. Легитимность Зеленского в должности главы киевского режима после 20 мая 2024 года будет постоянно находиться в политической повестке. Её актуальность будет зависеть от текущей ситуации как внутри страны, так и в международных отношениях и во многом будет определяться внешними (относительно Украины) факторами», — говорится в докладе.

Отмечается, что процессы, направленные на утрату суверенитета Украины, под нажимом Запада были чётко обозначены в 2004 году проведением так называемого третьего тура выборов президента Украины, в дальнейшем «закреплены» в 2014 году путём отстранения от власти всенародно избранного президента, продолжали активно развиваться на протяжении двух десятилетий и привели к полной зависимости страны от Евросоюза и США.

Авторы доклада отметили, что Украина полностью утратила свой суверенитет. При этом народ Украины никто не лишал суверенитета, и «последнее слово» де-юре и де-факто остаётся за ним. Поэтому избиратели Украины могут в любой момент поднять вопрос о легитимности Зеленского.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский отменил президентские выборы, ссылаясь на действующее военное положение в стране. Официальная позиция руководства Украины состоит в том, что Зеленский должен оставаться на посту до момента инаугурации нового президента.

По мнению бывшего премьер-министр Украины Николая Азарова, Зеленский скоро станет никем, так как конституция страны не предусматривает продления сроков президентских полномочий.

Вместе с тем в марте депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что офис Зеленского будет пытаться подтвердить законность продления его полномочий после окончания срока в обход решения Конституционного суда Украины.

Президент России Владимир Путин 17 мая на пресс-конференции по итогам государственного визита в Китай отметил, что легитимность Зеленского может быть важна для Москвы, если дело дойдёт до подписания каких-либо документов. При этом Путин подчеркнул, что на вопрос о легитимности Зеленского должна ответить политическая и правовая система Украины, и прежде всего оценку должен дать Конституционный суд.

Как заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, все посредники в мирном урегулировании украинского конфликта должны учитывать, что после 20 мая конституционные полномочия президента Украины Зеленского истекают и он теряет свою легитимность.

Российский дипломат подчеркнул, что обсуждение каких-либо вопросов и подписание любых документов с политическими лидерами, утратившими легитимность, «противоречат здравому смыслу».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в январе заявил о непростом положении Зеленского. Он отметил, что на Украине многие недовольны таким руководством, назревает неспокойная ситуация, в то же время западные союзники перестали финансировать Киев.

Британский журнал The Economist сообщил, что сторонники Зеленского боятся дискуссий о его легитимности после истечения срока его полномочий 21 мая. По информации издания, ряд оппонентов украинского лидера прямо заявляют, что он потеряет полномочия, и это вызывает тревожные настроения у его сторонников. Издание провело соцопрос на Украине, показавший, что каждый шестой считает, что статус Зеленского изменится после 21 мая.

Служба внешней разведки России 6 мая сообщила, что США активизировали усилия по поиску того, кто сможет заменить Зеленского на посту главы киевского режима. На него планируют списать провалы западной политики в случае ухудшения ситуации на фронте.