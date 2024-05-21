Москва, 21 мая, 2024, 14:58 — ИА Регнум. С 21 по 24 мая в кластере «Ломоносов» пройдет Московский предпринимательский форум — флагманское мероприятие Московской недели предпринимательства. Форум объединит представителей бизнеса и экспертов из самых разных сфер. Мероприятие также будет полезно москвичам и гостям столицы, которым интересна тема предпринимательства.

Пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы В столице стартовал Московский предпринимательский форум

«В этом году программа Московского предпринимательского форума очень насыщенная», — заявила руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома.

По её словам, первый день форума будет тематическим, его посвятят франчайзингу. Также 21 мая состоится пленарное заседание «Москва — центр евразийского франчайзинга», подписание протокола о намерении создания Евразийского союза франчайзеров с центром в Москве, пройдут профильные сессии в формате круглых столов, дискуссий и выступлений приглашенных спикеров.

В другие дни на мероприятии выступят эксперты из разных сфер, которые расскажут о развитии технологического бизнеса, работе с маркетплейсами, международном партнерстве и о многом другом. Всего в рамках форума запланировано более 50 сессий.

«Они пройдут в формате пленарных заседаний, панельных дискуссий и мастер-классов. В форуме примут участие свыше 200 спикеров из государственных и коммерческих компаний», — добавила Кристина Кострома.