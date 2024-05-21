Бангкок, 21 мая, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Один человек погиб и ещё около 30 пострадали во время сильной турбулентности на рейсе авиакомпании Singapore Airlines Лондон — Сингапур, передаёт 21 мая ВВС.

China News /Hou Yu/China News Service/VCG/ТАSS

Отмечается, что Boeing 777-300 в ходе полёта оказался в зоне сильной турбулентности, на борту находились 221 пассажир и 18 членов экипажа.

Самолёт совершил экстренную посадку в аэропорту Бангкока, к воздушному судну направили несколько бригад скорой помощи.

«Singapore Airlines выражают глубочайшие соболезнования семье погибшего», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2023 года самолёт авиакомпании Air Astana, следовавший из Ташкента в Алма-Ату, попал в зону сильной турбулентности. Семь пассажиров получили травмы. Экипаж рейса оказывал доврачебную помощь пассажирам, а после посадки их ожидали медики скорой помощи. В авиакомпании провели проверку причин инцидента.

В декабре 2022 года не менее 36 человек пострадали во время попадания самолёта Airbus А330 авиакомпании Hawaiian Airlines в зону турбулентности по пути из американского штата Аризона в штат Гавайи. 20 пострадавших были госпитализированы в отделение неотложной помощи, в том числе 11 — с серьёзными травмами. Младшему из пострадавших было чуть более года. У доставленных в больницу диагностировали травмы головы, рваные раны и кровоподтёки.