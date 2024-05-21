Москва, 21 мая, 2024, 14:36 — ИА Регнум. На церемонию прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси отправится российская делегация во главе со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Zuma/TASS Акции памяти погибшего президента Ирана Эбрахима Раиси в Тегеране

«Наши иранские друзья назначили церемонию прощания на завтра, и поэтому российская сторона будет представлена делегацией во главе с Володиным», — приводит слова представителя Кремля «Интерфакс».

Песков добавил, что делегация отправится в Иран завтра, 22 мая.

Как передавало ИА Регнум, в Иране объявлен пятидневный траур. Церемония прощания с президентом Эбрахимом Раиси, главой МИД Хосейном Амиром Абдоллахияном и их спутниками, погибшими при крушении вертолёта, проходит 21 мая в городе Тебризе. Тела погибших из Тебриза в этот же день доставят в Кум. Утром 22 мая церемония пройдёт в Тегеране, на следующий день — в Бирдженде, затем в родном городе Раиси Мешхеде. Там с президентом простятся в мавзолее имама Резы, почитаемого шиитами.

Ранее Песков рассказал о встрече президента Владимира Путина с послом Ирана Каземом Джалали, которая прошла поздно вечером 19 мая на фоне сообщений о крушении вертолёта, перевозившего Раиси. По его словам, выслушав посла, Путин сразу дал оперативные команды министру обороны и главе МЧС. В кратчайшие сроки была подготовлена специальная группировка и высокогорный вертолёт. Два российских самолёта вылетели в Иран, но вернулись обратно после новостей о том, что обломки пропавшего вертолёта Раиси найдены в горной местности в провинции Восточный Азербайджан.

В тот день официальная делегация Ирана на трёх вертолётах возвращалась из Азербайджана. Два вертолёта благополучно достигли места назначения. Сообщения о гибели президента и тех, кто его сопровождал, 20 мая подтвердил вице-президент Мохсен Мансури.

В свою очередь Путин выразил соболезнования Верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента страны. Он назвал Раиси выдающимся политиком, посвятившим всю жизнь служению Родине, и отметил неоценимый личный вклад президента Ирана в развитие добрососедских отношений между Исламской республикой и Россией.