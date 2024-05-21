Москва, 21 мая, 2024, 14:39 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский при обсуждении подготовки так называемой «мирной конференции» в Швейцарии требовал от представителей западных стран помочь поставить Россию на колени, заявил 21 мая глава МИД РФ Сергей Лавров.

President Of Ukraine / Keystone Press Agency / www. globallookpress.com Владимир Зеленский

Слова Зеленского были, по рассказам его собеседников, сумбурной импровизацией, иногда истеричной, отметил министр на пресс-конференции.

«Обсуждая с иностранными послами в Киеве эту затею со швейцарской конференцией, по оценке некоторых участников, Зеленский большую часть времени сумбурно импровизировал на повышенных, почти истеричных тонах и требовал поддержать свою «формулу мира» как средство заставить Россию «встать на колени», — сказал Лавров.

Не чувствуя необходимости контролировать себя, человек начинает говорить правду, отметил глава МИД. Целью Зеленского, очевидно, является вовсе не мир, сказал Лавров.

Он добавил, что Запад пытается заманить представителей третьих стран на якобы мирную конференцию, итогом которой должно стать предъявление ультиматума России. С дипломатией и поисками мира такие «игры» ничего общего не имеют, подчеркнул Лавров.

Как передавало ИА Регнум, ранее представители целого ряда стран, в том числе Бразилии и ЮАР, отказались от участия в «мирной конференции» в Швейцарии. При этом Индия намерена участвовать в саммите. Россию к участию в конференции, где предполагается обсуждать так называемую «формулу мира» Зеленского, не приглашали.

Итоги конференции будут недействительными, поскольку конфликт нельзя обсуждать лишь с одной стороной, отметил 21 мая заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он также заявил, что участие тех или иных стран в данном мероприятии скажется на их отношениях с Россией в будущем, поскольку участием в саммите эти страны фактически встанут на сторону киевского режима.

Конференция в Швейцарии — это очередная попытка Запада и Киева навязать России свои идеи урегулирования конфликта, отметил ранее президент Владимир Путин. Из этого ничего не выйдет, Россия будет исходить из реальных условий и навязать ей ничего не смогут, подчеркнул глава государства.

Кремль и МИД ранее неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году.