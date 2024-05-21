Тверь, 21 мая, 2024, 15:47 — ИА Регнум. Работу службы скорой медицинской помощи в Тверской области обсудили на заседании правительства региона под руководством губернатора Игоря Рудени. В том числе были определены задачи по ее дальнейшему развитию.

Пресс-служба правительства Тверской области Задачи развития системы скорой медицинской помощи в Тверской области определены на заседании регионального правительства 21 мая

«Медики скорой помощи первыми приходят на помощь нашим гражданам. Поэтому развитию службы будем и далее уделять особое внимание. Настраивать эту систему на такой режим работы, который сможет на самом высоком уровне обеспечивать первый и главный этап оказания медицинской помощи жителям», — заявил Руденя.

С 2021 года в Тверской области работает единая централизованная региональная система СМП. Как подчеркнул глава региона, должны быть максимально отработаны алгоритмы взаимодействия службы с населением и лечебными учреждениями, куда доставляют пациентов. Также в регионе продолжат работу по улучшению материально-технического снабжения службы. С 2021 года приобретено более 90 новых машин скорой помощи с необходимым медицинским оборудованием, сотрудников обеспечивают сезонной спецодеждой и организуют для них обучение и повышение квалификации.

На сегодняшний день в регионе работают 135 бригад СМП, которые включают специализированные педиатрические, реанимационные и другие. В системе скорой медицинской помощи трудятся 2200 специалистов. Решением правительства Тверской области обеспечено повышение заработной платы специалистов СМП, введены единовременные региональные выплаты для молодых врачей, пришедших работать в службу, действует система целевой подготовки кадров.

Помимо прочего, правительство проанализировало время приезда бригад по вызовам. Сейчас по неотложным и экстренным вызовам оно в среднем соответствует общефедеральным нормативам, выросла оперативность при реагировании на дорожно-транспортные происшествия.

На заседании оценили и работу Единого диспетчерского центра. Помимо оформления вызовов СМП, показало свою востребованность и эффективность проведение консультаций специалистов, также расширяется деятельность учебного центра медицины катастроф.

«Сейчас скорой медицинской помощи оказывается беспрецедентная поддержка. Огромное спасибо за это. Также налажено хорошее взаимодействие с МЧС, Минцифры региона. Среди ключевых задач, обозначенных губернатором — уменьшение времени доезда на вызовы, повышение качества оказания медпомощи, дальнейшая информатизация, обновление автопарка службы, развитие взаимодействия с санавиацией и консультативными центрами», — отметил по итогам обсуждения вопроса главный врач Тверской станции скорой медицинской помощи Максим Петрушин.