Брюссель, 21 мая, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Европейский союз не намерен просить Украину продлевать договор о транзите российского газа на территорию ЕС, заявил 21 мая на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тим Макфи.

ТАСС/ EPA/STEPHANIE LECOCQ

Он напомнил, что Украина имеет соглашение о транзите российского газа, которое истекает к концу 2024 года.

«И мы ясно дали понять, что не будем подталкивать Украину к продлению этого соглашения», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что Москва не зависит от европейских покупателей газа. Глава государства посоветовал странам Европы самостоятельно решить, заинтересованы ли они в закупках российского газа. В случае отказа Россия будет использовать другие экспортные маршруты, а также продолжит развивать внутреннюю газификацию.

Отказавшись от российского газа, страны Европы рассчитывали развалить Россию, но необратимые процессы начали наступать у них, подчеркнул глава государства. Промышленность переезжает в другие страны, где созданы более благоприятные условия и где энергоносители дешевле оказались, отметил российский лидер.

В 2019 году между Россией и Украиной был заключён контракт на транзит природного газа. Срок его действия истекает 31 декабря 2024 года. Транзитные объёмы получают страны Центральной Европы, прежде всего Словакия, Венгрия и Австрия.