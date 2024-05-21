Барнаул, 21 мая, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Бывший заместитель главы Калманского района Алтайского края Виталий Манишин, которого называют барнаульским маньяком, предстанет перед судом за убийство 11 девушек и женщин. Об этом сообщает 21 мая пресс-служба следственного управления СКР по региону.

К РФ по Алтайскому краю

Расследование уголовного дела в отношении 53-летнего Манишина завершено. Его обвиняют по статьям об убийствах, сопряжённых с изнасилованием, а также нацеленных на сокрытие других преступлений, рассказала помощник руководителя регионального СУ СКР по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Ольга Чеснокова.

Первое убийство Манишин совершил 16 сентября 1989 года в селе Зелёная Дубрава, когда ему было 19 лет. Жертвой стала 17-летняя девушка, которая познакомилась с Манишиным и его друзьями и согласилась выпить. Мужчина убил девушку после попытки изнасилования, когда остался с ней наедине. Тело он спрятал.

Задержали Манишина только в мае 2023 года. После этого он признался в убийстве девушки и подробно рассказал, как именно совершил преступление.

Затем следователи установили причастность Манишина ещё к десяти убийствам девушек и женщин в 1999 и 2000 годах. Среди жертв — пять несовершеннолетних абитуриенток Алтайского государственного технического университета.

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Летом 2000 года Манишин приезжал к вузу на машине, присматривался к абитуриенткам и студенткам, наблюдал за ними и вступал в разговор. Он обещал помочь девушкам с поступлением в вуз и дальнейшим обучением. Доверившись мужчине, те соглашались сесть к нему в машину.

«Обвиняемый вывозил жертв в Калманский район в безлюдные места и после изнасилования в салоне автомобиля душил руками, ремнём безопасности или брючным ремнём», — отметила Чеснокова.

Одну из девушек Манишин убил автомобильным огнетушителем. Тела жертв прятал.

В июне 1999 года Манишин убил 22-летнюю абитуриентку вуза, приехавшую из Тывы, а в июле 2000 года — 17-летнюю абитуриентку средне-специального учебного заведения. В июле и августе 1999 года жертвами стали две женщины 27 и 25 лет, которые пытались устроиться на работу в учебные заведения.

В июле 2000 года в здании Алтайского государственного аграрного университета Манишин познакомился с 53-летней матерью абитуриентки и пообещал ей за вознаграждение устроить дочь в вуз. Женщину Манишин вывез за город и убил после того, как она передала ему деньги.

Чеснокова подчеркнула, что следователи и оперативники проделали колоссальную работу, устанавливая причастность Манишина к каждому преступному эпизоду. Уголовное дело, в котором насчитывается 69 томов, направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА Регнум, до марта 2023 года Манишин был заместителем главы администрации Калманского района, заведовал комитетом ЖКХ, строительства и газификации. В мае того же года следователи вернулись к нераскрытым делам прошлых лет, в частности к убийству студентки Татьяной Обидиной в 1989 году. Когда стали опрашивать свидетелей, причём с применением детектора лжи, вышли на того, кто видел девушку последним — экс-чиновника Манишина.

В июне ему предъявили обвинение в убийствах пяти абитуриенток АлтГТУ, совершённых в 2000 году. В то время Манишин работал ветеринаром в Калманском районе. В сентябре стало известно, что Манишину инкриминируют ещё четыре убийства.