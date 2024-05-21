Москва, 21 мая, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Отклонение проекта резолюции России о неразмещении оружия в космосе в СБ ООН наглядно демонстрирует, что эта организация утрачивает свою роль международного арбитра. Такое мнение 21 мая корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Госкорпорация «Роскосмос»

Совет Безопасности ООН не поддержал предложенный Россией проект резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе.

«Даже если бы резолюция была бы принята, она бы ничего не изменила. Резолюции СБ ООН носят декларативный характер, поэтому если США хотят продолжать гонку вооружений в космосе, они продолжат её вне зависимости от санкций ООН. К тому же ООН вряд ли введёт санкции против США. Это также показывает, что ООН теряет своё значение как международный арбитр даже в таких вопросах, как демилитаризация космоса и ограничение гонки вооружений. Эти разумные и здравые предложения больше не находят поддержки в этой международной организации, призванной поддерживать международный мир и безопасность», — отметил политолог.

Он добавил, что ситуация демонстрирует изменения, происходящие в мире. Это распад предыдущей формы миропорядка и создание какой-то новой формы, возможно, через череду военных конфликтов или с использованием оружия в космосе, уточнил Безпалько.

По его словам, в этих условиях Россия может создавать своё собственное оружие, учитывая оптимальное соотношение цены и качества. Оно должно обеспечить безопасность страны, не разоряя её экономику. Также важно не поддаваться на фейки, как это было в случае со «стратегической оборонной инициативой». Так или иначе, рано или поздно космос будет милитаризован, поэтому России нужно быть готовой к этому, подчеркнул эксперт.

Как передавало ИА Регнум, из 15 стран за принятие резолюции РФ о неразмещении оружия в космосе проголосовали семь представителей, включая Россию и Китай. Ещё столько же государств были против. Швейцария от голосования воздержалась. Для принятия документа необходимо набрать девять голосов членов СБ и ни один из постоянных членов не должен наложить вето.

В апреле в СБ ООН Россия наложила вето на подготовленный США и Японией проект резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе. При голосовании резолюцию поддержали 13 из 15 стран, Китай воздержался.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, что Россия вынужденно заблокировала проект резолюции Совбеза ООН о запрете размещения вооружений в космосе, предложенный США и Японией, из-за отказа принять поправки, инициированные Москвой и Пекином, а также по причине попыток Вашингтона через резолюцию создать новые обязательства в данной сфере.

Россия, по словам дипломата, предлагала отказаться от любого вида оружия в космосе, а не только от оружия массового уничтожения. Также речь шла о гарантиях неприменения силы или угрозы в отношении космических объектов. Захарова отметила, что принятие резолюции позволило бы США легитимизировать любые выгодные им взгляды на тему международной безопасности.

Президент РФ Владимир Путин выразил недоумение в связи с шумихой, разворачивающейся на Западе, из-за якобы планов России разместить ядерное оружие в космосе. Он напомнил, что Москва, наоборот, всегда выступала против милитаризации космоса или размещения там ядерного оружия.