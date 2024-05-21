Москва, 21 мая, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Результаты так называемой «мирной конференции» по Украине, которую планируется провести в июне 2024 года в Швейцарии, будут недействительными, заявил 21 мая заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Любые мирные саммиты предполагают участие обеих сторон конфликта, напомнил он.

«Очевидно, что её (конференции. — Прим. ред.) результат будет недействительным: мирные переговоры никогда не проводятся только с одной стороной конфликта», — написал Медведев на своей странице в Х (Twitter).

Он также отметил, что участие тех или иных стран в данном мероприятии скажется на их отношениях с Россией в будущем, поскольку участием в саммите эти страны фактически встанут на сторону киевского режима.

При этом Россия понимает, что крупные западные страны пытаются оказать давление на остальных по данному вопросу, подчеркнул Медведев.

«По разным причинам некоторые нейтральные страны вынуждены откликаться на подобные приглашения, чтобы не портить отношения с крупными игроками. Но они также должны понимать, что участие в таком одиозном мероприятии, хотят они того или нет, означает отказ от равноудалённой позиции и переход на сторону бандеровского политического режима», — написал зампред Совбеза.

Попытка играть по правилам киевских неонацистов напоминает попытку заключения сепаратного мира с нацистами, предпринятую Алленом Даллесом в 1945 году, добавил Медведев.

Как передавало ИА Регнум, ранее представители целого ряда стран, в том числе Бразилии и ЮАР, отказались от участия в «мирной конференции» в Швейцарии. При этом Индия намерена участвовать в саммите. Россию к участию в конференции, где предполагается обсуждать так называемую «формулу мира» главы киевского режима Владимира Зеленского, не приглашали.

Инициированная Киевом так называемая мирная конференция бесперспективна с точки зрения урегулирования украинского кризиса, организаторы мероприятия занимаются откровенной чепухой, заявил 18 мая глава МИД России Сергей Лавров.

Конференция в Швейцарии — это очередная попытка Запада и Киева навязать России свои идеи урегулирования конфликта, отметил ранее президент Владимир Путин. Из этого ничего не выйдет, Россия будет исходить из реальных условий и навязать ей ничего не смогут, подчеркнул глава государства.

Кремль и МИД ранее неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году.