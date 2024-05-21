Белгород, 21 мая, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прибыл к месту трагедии на улице Щорса, где 12 мая в результате удара ВСУ полностью обрушился подъезд многоэтажки.

П/с губ-ра Белгородской обл/ТАСС

Глава региона возложил цветы к стихийному мемориалу, почтив память погибших, и провёл совещание с чиновниками, правоохранителями и сотрудниками МЧС. После чего дал необходимые поручения по продолжению оказания помощи гражданам. Кадры встречи есть в распоряжении ИА Регнум.

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Так, было решено приостановить демонтажные работы до воскресенья, 26 мая, чтобы вынести и передать владельцам уцелевшее имущество из пострадавших и разрушенных квартир.

Гладков поручил создать чёткий график для людей, чтобы они знали, когда могут прийти за своим имуществом. В день специалисты и правоохранители планируют обходить по два этажа, проводить опись мебели, вывозить её и обеспечивать сохранность до передачи владельцам.

Также губернатор отметил, что власти уже решили вопросы с помощью семьям погибших. На каждого погибшего власти региона проведут выплаты в три млн рублей. Гладков поручил предоставить ему итоговый список, чтобы деньги были оперативно перечислены.

ВСУ нанесли очередной удар по Белгороду 12 мая, используя реактивные системы залпового огня «Точка-У», «Ольха», а также западные РСЗО Vampire. Один из снарядов попал в жилой дом, рухнул подъезд с десятого по первый этаж. Погибли 17 человек.

Киевский режим окончательно потерял какие-либо понятия о человечности, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, комментируя массированные обстрелы Белгорода 12 мая. Она подчеркнула, что все причастные к этой террористической атаке понесут неотвратимое наказание.