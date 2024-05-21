Красногорск, 21 мая, 2024, 13:45 — ИА Регнум. В Подмосковном Удельном сотрудник СОБР случайно выстрелил в ногу своего коллеги из Следственного комитета из-за разбушевавшейся собаки. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Global Look Press/David Young/dpa

По предварительной информации, инцидент произошёл во дворе одного из частных домов Удельного в Подмосковье. Когда силовики и следователи вошли во двор, собака внезапно напала на сотрудника Следственного комитета. Пытаясь помочь коллеге справиться с разбушевавшимся животным, один сотрудник СОБР споткнулся и случайно выстрелил из табельного оружия «Глок-17» в ногу следователя. Пострадавший получил сквозное ранение, однако угрозы жизни нет, отметил источник.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре прошлого года в Челябинской области инспектор ДПС случайно прострелил ногу своему коллеге во время чистки табельного оружия. Тогда его временно отстранили от службы.

В июле прошлого года в Москве сотрудник полиции, стоя в карауле у военного комиссариата, выстрелил в живот своему напарнику. Пострадавший получил непроникающее огнестрельное ранение живота и был госпитализирован. Серьёзных последствий выстрела удалось избежать благодаря бронежилету и рации.