Москва, 21 мая, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Подразделения российской группировки «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение противнику у села Семёновка и посёлка Новгородское в ДНР. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 21 мая на брифинге.

РИА Новости

По данным ведомства, бойцы группировки нанесли поражение формированиям 68-й егерской и 24-й механизированной бригад ВСУ.

Кроме того, семь контратак штурмовых групп 71-й егерской, 47-й, 110-й механизированных бригад ВСУ отражены у посёлка Очеретино, сёл Соловьёво и Уманское в ДНР.

За сутки украинские силы потеряли до 420 бойцов, пять боевых бронированных машин, в том числе четыре БМП Bradley американского производства, шесть автомобилей, гаубицу «Мста-Б», самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные практически полностью уничтожили группировку ВСУ на востоке Часова Яра, часть города находится в серой зоне. Об этом 20 мая проинформировали в силовых структурах ДНР.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры ликвидации опорных пунктов и мест скопления военных ВСУ с помощью беспилотников в районе посёлка Спорное на границе ДНР с ЛНР. Там сработала группа «Канады» спецназа «Ахмат», уточнил он.