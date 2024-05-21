Москва, 21 мая, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили 45 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, две ракеты ATACMS и восемь ракет SCALP-EG, сообщил 21 мая официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/Константин Михальчевский

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 45 беспилотных летательных аппаратов», — сообщил Конашенков на брифинге.

Кроме того, средства ПВО за сутки сбили две оперативно-тактические ракеты ATACMS, восемь крылатых ракет SCALP-EG, пять управляемых авиационных бомб Hammer, четыре противорадиолокационные ракеты HARM, а также восемь реактивных снарядов HIMARS и «Ольха».

Как передавало ИА Регнум, 20 мая постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что у Запада нет такого «супероружия», поставка которого ВСУ переломила бы негативные для киевской армии тенденции на поле боя. Истребители F-16, если они будут поставлены Украине, постигнет та же участь, что и танки Leopard и Abrams или ракеты ATACMS, на которые Киев и его западные кураторы надеялись ранее, отметил Небензя на заседании Совбеза ООН.

16 и 17 мая киевский режим попытался атаковать Крым, Краснодарский край и другие российские регионы с применением беспилотников и безэкипажных катеров. Средства противовоздушной обороны уничтожили более сотни БПЛА, а также ракеты ATACMS, реактивные снаряды, авиационные бомбы.

Россия не оставит без ответа посягательства на свою территорию, подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова. По её словам, западные страны, предоставив дальнобойные ракеты и тяжёлые вооружения и дав добро на их применение против России, способствовали эскалации конфликта.