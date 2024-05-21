Совет судей рекомендовал Иванова на пост главы Судебного департамента
Совет судей рекомендовал Иванова на пост главы Судебного департамента при ВС РФ
Москва, 21 мая, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Совет судей России поддержал кандидатуру председателя Арбитражного суда Западно-Сибирского округа Владислава Иванова на должность руководителя Судебного департамента при Верховном суде (ВС) РФ, сообщил 21 мая глава Совета судей Виктор Момотов.
«(Владислав Иванович), вы получили согласие Совета судей на занятие такой важной ответственной должности», — сказал Момотов на заседании Совета судей РФ.
Представление на назначение Иванова внесла председатель Верховного суда Ирина Подносова.
Владислав Иванов с 2006 года был председателем Арбитражного суда Бурятии. В декабре 2012 года его назначили на должность председателя Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа. Предыдущий глава Судебного департамента при Верховном суде Александр Гусев ушёл в отставку в апреле 2024 года.
Как передавало ИА Регнум, Подносова 14 марта подала заявку на пост главы Верховного суда. Её кандидатуру 1 апреля рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей.
Позднее комиссия при президенте по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий рекомендовала кандидатуру Подносовой президенту Владимиру Путину для представления Совфеду.
17 апреля Совет Федерации на пленарном заседании назначил Ирину Подносову председателем Верховного суда. Сенаторы проголосовали единогласно. В Совфеде Подносова рассказала о работе судов в новых регионах. Она заявила, что в настоящее время провели большую работу и уже назначили 500 федеральных судей.