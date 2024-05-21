Москва, 21 мая, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Совет судей России поддержал кандидатуру председателя Арбитражного суда Западно-Сибирского округа Владислава Иванова на должность руководителя Судебного департамента при Верховном суде (ВС) РФ, сообщил 21 мая глава Совета судей Виктор Момотов.

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа Владислав Иванов

«(Владислав Иванович), вы получили согласие Совета судей на занятие такой важной ответственной должности», — сказал Момотов на заседании Совета судей РФ.

Представление на назначение Иванова внесла председатель Верховного суда Ирина Подносова.

Владислав Иванов с 2006 года был председателем Арбитражного суда Бурятии. В декабре 2012 года его назначили на должность председателя Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа. Предыдущий глава Судебного департамента при Верховном суде Александр Гусев ушёл в отставку в апреле 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, Подносова 14 марта подала заявку на пост главы Верховного суда. Её кандидатуру 1 апреля рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей.

Позднее комиссия при президенте по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий рекомендовала кандидатуру Подносовой президенту Владимиру Путину для представления Совфеду.

17 апреля Совет Федерации на пленарном заседании назначил Ирину Подносову председателем Верховного суда. Сенаторы проголосовали единогласно. В Совфеде Подносова рассказала о работе судов в новых регионах. Она заявила, что в настоящее время провели большую работу и уже назначили 500 федеральных судей.