Москва, 21 мая, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Подразделения российской группировки «Север» продвинулись в глубину обороны противника в Харьковской области. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 21 мая на брифинге.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным ведомства, в минувшие сутки российские военные нанесли поражение украинским силам у сёл Константиновка, Охримовка и Гранов. Бои шли с подразделениями 125-й механизированной бригады ВСУ, 112-й и 113-й бригад теробороны.

«Отражены три контратаки штурмовых групп противника в районах населённых пунктов Волчанск и Старица Харьковской области», — отметил Конашенков.

Противник потерял до 245 бойцов, два танка, две боевые бронированные машины, два пикапа, три самоходные артиллерийские установки 2С3 «Акация», гаубицу Д-20 и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства.

Как сообщало ИА Регнум, 17 мая президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что российские войска продвигаются под Харьковом строго по плану. Он отметил, что операция российских Вооружённых сил на харьковском направлении связана с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы Белгорода со стороны ВСУ. Путин подчеркнул, что вина за наступление войск России лежит на киевских властях.

По данным Минобороны, посёлок Плетеневка в Харьковской области, недавно освобождённый ВС России, украинские войска с начала боевых действий использовали для обстрелов Белгородской области. Бойцы ВСУ оборудовали огневые точки практически в каждом жилом доме. Теперь они пытаются уничтожить посёлок и периодически стреляют по домам из артиллерии, сообщили в ведомстве.