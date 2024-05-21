Москва, 21 мая, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Подразделение «Сбера» по управлению крупным частным капиталом Sber Private Banking стало победителем премии Frank Private Banking Award 2024 в номинации «Лучший Private в России».

Sber Private Bankig Sber Private Banking получил премию Frank Private Banking Award

Церемония награждения победителей Frank Private Banking Award 2024 состоялась 21 мая в Москве. Кроме того, Sber Private Banking стал призёром в категории «Программы для наследников Private Banking».

Организатор премии — аналитическая компания по исследованию банковского рынка компания Frank RG. На сегодняшний день Frank RG — единственное агентство в России, которое ежегодно проводит независимый аудит рынка Private Banking.

В ходе исследования аналитики компании провели анкетирование 1800 состоятельных клиентов разных российских банков и провели более 50 глубинных интервью с экспертами отечественного рынка Private Banking. Эксперты также проанализировали бизнес-показатели банков и изучили данные международной банковской отчётности и исследования крупных консалтинговых компаний.

Агентство также изучило тренды, потребности и предпочтения российских миллионеров, а также оценили качество услуг и сервис банков для состоятельных клиентов: депозиты, кредиты, банковские карты, расчётно-кассовое обслуживание, дистанционные возможности, инвестиционные продукты, нефинансовые привилегии и многое другое.